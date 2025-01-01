Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Пьетро Марчелло
Награды
Награды и номинации Пьетро Марчелло
Pietro Marcello
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Пьетро Марчелло
Каннский кинофестиваль 2021
Золотой глаз
Номинант
Золотой глаз
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Doc/It Award - Special Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019
Премия "Платформа"
Победитель
Берлинале 2010
Кинопремия Калигари
Победитель
Лучший документальный фильм
Победитель
Москва, Турция и переезд в новый дом: что известно о продолжении сериала «Пингвины моей мамы» — премьера 14 ноября
Питер Джексон специально нарушил порядок: почему «Хоббит» вышел позже «Властелина колец»?
Тайный союз, а не ненависть: чего не показал «Великолепный век» о Михримах и Селиме
Просто фантастика: названы лучшие Sci-Fi-фильмы в истории Голливуда – «Интерстеллара» нет даже в топ-100
Названы 14 самых дорогих сериалов в истории: «Игра престолов» тоже тут, но лишь на 6-м месте
Дауни-младшего к роли Доктора Дума Marvel готовили давно: сцена с отцом Старка в «Мстителях: Финал» это подтверждает
Вы же не думали, что Хвататель мертв? В «Черном телефоне 3» не будет Финни и Гвен – Итан Хоук хочет затащить зрителей в Преисподнюю
Бежит быстро и красиво, но в никуда: новый «Бегущий человек» официально стал худшей экранизацией Кинга за 2025 год
«Почему Итадори такой тупой?»: спорим, вы не знали, кто из «Магической битвы» самый способный (спойлер: это не Годжо)
«Судья из ада» вынесла приговор «Игре в кальмара» с «Алисой в Пограничье»: дорама Disney уложила на лопатки главные шедевры Netflix
Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667