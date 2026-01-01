Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Масуми Номура
Masumi Nomura
Масуми Номура
Масуми Номура
Masumi Nomura
Дата рождения
10 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Рост
164 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Танец лепестков
(2013)
Фильмография Масуми Номура
6.7
Танец лепестков
Petaru dansu
драма, комедия
2013, Япония
