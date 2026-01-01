Масуми Номура

История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности

Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании

Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило

«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось

Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии