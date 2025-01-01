Меню
Персоны
Дениз Гамзе Эргювен
Награды
Награды и номинации Дениз Гамзе Эргювен
Deniz Gamze Ergüven
Награды и номинации Дениз Гамзе Эргювен
Каннский кинофестиваль 2015
Лейбл "Европа Синема"
Победитель
Золотая камера
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Синефондасьон»
Номинант
BAFTA 2017
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
