Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Цзянь Вэнь
Награды
Награды и номинации Цзянь Вэня
Jiang Wen
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Цзянь Вэня
Каннский кинофестиваль 2001
Зарубежный кинооператор года
Победитель
Каннский кинофестиваль 2000
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1994
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2015
Золотой берлинский медведь
Номинант
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667