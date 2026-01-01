Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Таисия Игуменцева
Награды
Награды и номинации Татьяны Капитан
Taisiya Igumentseva
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Награды
Награды и номинации Татьяны Капитан
Каннский кинофестиваль 2012
Премия «Синефондасьон»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая камера
Номинант
Кинотавр 2012
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2013
Полнометражный фильм
Номинант
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Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры
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Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
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