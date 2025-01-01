Меню
Трэвис Найт
Награды
Награды и номинации Трэвиса Найта
Travis Knight
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Трэвиса Найта
Оскар 2020
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2015
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
