Персоны
Габриэле Сальваторес
Награды
Награды и номинации Габриэле Сальваторес
Gabriele Salvatores
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Венецианский кинофестиваль 2014
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Победитель
FEDIC Award - Special Mention
Победитель
Best Innovative Budget Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2000
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
ММКФ 2009
Премия российских кинокритиков
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 2003
Золотой берлинский медведь
Номинант
