Хомячки, 2022

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о выходе в прокат 6.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 53 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 4 января 2023 Режиссер Маркку Пёлёнен В ролях Петер Францен Катарина Хавукайнен Арто Хейккиля Эдвин Каари Сату Туули Карху Все актеры и съемочная группа 1 постер

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