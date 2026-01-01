Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маргарита Санс
Margarita Sanz
Персоны
Персоны
Маргарита Санс
Маргарита Санс
Margarita Sanz
Дата рождения
20 февраля 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Гвадалахара, Мексика
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Хуана Инес
(2016)
4.5
Темнее ночи
(2014)
Фильмография Маргарита Санс
7.4
Хуана Инес
драма, исторический
2016, Мексика
4.5
Темнее ночи
Más negro que la noche
ужасы
2014, Мексика / Испания
Смотреть трейлер
