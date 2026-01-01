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Эрендира Ибарра
Eréndira Ibarra
Киноафиша
Персоны
Эрендира Ибарра
Эрендира Ибарра
Eréndira Ibarra
Дата рождения
25 сентября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
5.6
Несчастный случай
(2024)
4.5
Темнее ночи
(2014)
2.6
Черное пламя
(2020)
Фильмография Эрендира Ибарра
5.6
Несчастный случай
драма, триллер
2024, Мексика
2.6
Черное пламя
Fuego negro
боевик, ужасы, триллер
2020, Мексика
4.5
Темнее ночи
Más negro que la noche
ужасы
2014, Мексика / Испания
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