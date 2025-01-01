Adam Hicks

Menu
Date of Birth
28 November 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor
Actor type
Thriller hero, Dramatic actor, Horror actor
Popular Films
4.6
The Boy Next Door
(2015)
0.0
Freakish
(2016)
Filmography
Genre
All
Drama
Horror
Thriller
Year
All
2016
2015
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
Freakish
Drama, Horror, Thriller
2016, USA
4.6
The Boy Next Door
The Boy Next Door
Thriller
2015, USA
Watch trailer
