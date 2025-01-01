Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Adam Hicks Adam Hicks
Kinoafisha Persons Adam Hicks

Adam Hicks

Adam Hicks

Date of Birth
28 November 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor
Actor type
Thriller hero, Dramatic actor, Horror actor

Popular Films

The Boy Next Door 4.6
The Boy Next Door (2015)
Freakish 0.0
Freakish (2016)

Filmography

Genre
Year
Freakish
Freakish
Drama, Horror, Thriller 2016, USA
The Boy Next Door 4.6
The Boy Next Door The Boy Next Door
Thriller 2015, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more