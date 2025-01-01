Так убили Артура в конце первого сезона или нет? Рассказываем, что могут показать в продолжении «Дома Гиннесса»

Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?

В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник

Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария

На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»

Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот

«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам

«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя

Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго

Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде