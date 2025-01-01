Меню
Персоны
Ян Деманж
Награды
Награды и номинации Яна Деманжа
Yann Demange
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Яна Деманжа
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA 2015
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA 2012
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
Best Director: Fiction
Номинант
BAFTA 2010
Best Director Fiction/Entertainment
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Берлинале 2014
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2023
IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
Номинант
