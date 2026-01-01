Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Награды
Крэйг Джонсон
Craig Johnson
Киноафиша
Персоны
Крэйг Джонсон
Крэйг Джонсон
Craig Johnson
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Беллингхем, Вашингтон, США
Биография Крэйга Джонсона
Родился в Беллингхеме, Вашингтон, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.2
В поиске
(2014)
7.5
Особенный
(2019)
7.4
Личная жизнь
(2020)
Фильмография Крэйга Джонсона
5.6
Воспитание
The Parenting
комедия, ужасы
2025, США
7.4
Кокетка
комедия
2022, США
5.2
Сплетница
драма, мелодрама
2021, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.4
Личная жизнь
драма, мелодрама
2020, США
7.5
Особенный
комедия, драма
2019, США
6.3
Алекс Стрейнджлав
Alex Strangelove
комедия, драма, мелодрама
2018, США
5.8
Уилсон
Wilson
комедия
2017, США
Смотреть трейлер
8.2
В поиске
драма, комедия, мелодрама
2014, США
Показать еще
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить