Киноафиша Персоны Энн-Мэри Дафф Награды

Награды и номинации Энн-Мэри Дафф

Anne-Marie Duff
Награды и номинации Энн-Мэри Дафф
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Actress
Номинант
