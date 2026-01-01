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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Аличе Рорвахер
Награды
Награды и номинации Аличе Рорвахер
Alice Rohrwacher
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Аличе Рорвахер
Оскар 2023
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Золотой глаз
Номинант
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022
IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
Номинант
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