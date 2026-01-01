Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksander Bach
Aleksander Bach
Kinoafisha
Persons
Aleksander Bach
Aleksander Bach
Aleksander Bach
Date of Birth
1 January 1980
Age
46 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer
Popular Films
6.6
Hitman: Agent 47
(2015)
Filmography
Genre
All
Action
Crime
Thriller
Year
All
2015
All
1
Films
1
Director
1
6.6
Hitman: Agent 47
Hitman: Agent 47
Crime, Thriller, Action
2015, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree