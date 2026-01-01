Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksander Bach Aleksander Bach
Kinoafisha Persons Aleksander Bach

Aleksander Bach

Aleksander Bach

Date of Birth
1 January 1980
Age
46 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Hitman: Agent 47 6.6
Hitman: Agent 47 (2015)

Filmography

Genre
Year
Hitman: Agent 47 6.6
Hitman: Agent 47 Hitman: Agent 47
Crime, Thriller, Action 2015, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more