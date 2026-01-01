Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Жеронимо
1 постер
Киноафиша Фильмы Жеронимо

Жеронимо

Geronimo 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жеронимо, молодая женщина-соцработник, старается снять напряжённость среди подростков квартала Сен-Пьер на юге Франции. Когда турецкая девушка Нил сбегает со свадьбы, чтобы быть со своим возлюбленным Лаки, молодым цыганом, это становится катализатором межклановой вражды. Противостояние угрожает перерасти в кровавый конфликт, и Жеронимо пытается сохранить мир, выступая посредником между семьями. Однако давление традиций и укоренившихся обид так сильно, что это становится настоящим испытанием для её эмпатии и человечности.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2014
Сборы в мире $191 365
Производство Princes Films, Région Rhône-Alpes, Canal+
Другие названия
Geronimo, Geronimo: Μια ιστορία αγάπης, Джеронимо, Джеронімо, Жеронимо
Режиссер
Тони Гатлиф
В ролях
Селин Саллетт
Селин Саллетт
Давид Муржиа
Давид Муржиа
Наиля Арзун
Наиля Арзун
Венсан Энен
Аксель Устун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Жеронимо - смотреть в онлайн-кинотеатре

Жеронимо

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше