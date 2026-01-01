Жеронимо, молодая женщина-соцработник, старается снять напряжённость среди подростков квартала Сен-Пьер на юге Франции. Когда турецкая девушка Нил сбегает со свадьбы, чтобы быть со своим возлюбленным Лаки, молодым цыганом, это становится катализатором межклановой вражды. Противостояние угрожает перерасти в кровавый конфликт, и Жеронимо пытается сохранить мир, выступая посредником между семьями. Однако давление традиций и укоренившихся обид так сильно, что это становится настоящим испытанием для её эмпатии и человечности.