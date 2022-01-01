Оповещения от Киноафиши
Марчелло Маньи Marcello Magni
Марчелло Маньи

Marcello Magni

Дата рождения
23 мая 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
1 января 2022
Место рождения
Бергамо, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

На канате 7.2
На канате (2012)

Фильмография Марчелло Маньи

Жанр
Год
На канате 7.3
На канате The Tightrope
биография, мюзикл, драма 2012, Италия / Франция
