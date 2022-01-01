Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марчелло Маньи
Marcello Magni
Киноафиша
Персоны
Марчелло Маньи
Марчелло Маньи
Marcello Magni
Дата рождения
23 мая 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
1 января 2022
Место рождения
Бергамо, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
На канате
(2012)
Фильмография Марчелло Маньи
Жанр
Все
Биография
Драма
Мюзикл
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
На канате
The Tightrope
биография, мюзикл, драма
2012, Италия / Франция
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
Из «Фишера» в исторический блокбастер: с нетерпением жду в 2026 году «Битву моторов» — убойная смесь из Борисова и Янковского
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667