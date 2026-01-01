Оповещения от Киноафиши
Мартин Миэ-Ренар Martin Miehe-Renard
Киноафиша Персоны Мартин Миэ-Ренар

Мартин Миэ-Ренар

Martin Miehe-Renard

Дата рождения
10 августа 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Необыкновенные приключения Бастера 6.1
Необыкновенные приключения Бастера (2021)
Мои африканские приключения 5.4
Мои африканские приключения (2013)

Фильмография Мартин Миэ-Ренар

Жанр
Год
Необыкновенные приключения Бастера 6.1
Необыкновенные приключения Бастера Buster: Oregon Mortensen
семейный 2021, Дания
Мои африканские приключения 5.4
Мои африканские приключения Min søsters børn i Afrika / My African Adventure
приключения, семейный, комедия 2013, Дания / Великобритания
Смотреть трейлер
