Мартин Миэ-Ренар
Martin Miehe-Renard
Мартин Миэ-Ренар
Мартин Миэ-Ренар
Martin Miehe-Renard
Дата рождения
10 августа 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.1
Необыкновенные приключения Бастера
(2021)
5.4
Мои африканские приключения
(2013)
Фильмография Мартин Миэ-Ренар
Жанр
Все
Комедия
Приключения
Семейный
Год
Все
2021
2013
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Сценарист
1
6.1
Необыкновенные приключения Бастера
Buster: Oregon Mortensen
семейный
2021, Дания
5.4
Мои африканские приключения
Min søsters børn i Afrika / My African Adventure
приключения, семейный, комедия
2013, Дания / Великобритания
Смотреть трейлер
