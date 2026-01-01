Menu
Martin Miehe-Renard
Martin Miehe-Renard
Martin Miehe-Renard
Martin Miehe-Renard
Martin Miehe-Renard
Date of Birth
10 August 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Writer, Director
Popular Films
6.1
Buster's World
(2021)
5.4
Min søsters børn i Afrika
(2013)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Family
Year
All
2021
2013
All
2
Films
2
Director
2
Writer
1
6.1
Buster's World
Buster: Oregon Mortensen
Family
2021, Denmark
5.4
Min søsters børn i Afrika
Min søsters børn i Afrika / My African Adventure
Adventure, Family, Comedy
2013, Denmark / Great Britain
Watch trailer
