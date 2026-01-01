Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Martin Miehe-Renard Martin Miehe-Renard
Kinoafisha Persons Martin Miehe-Renard

Martin Miehe-Renard

Martin Miehe-Renard

Date of Birth
10 August 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Writer, Director

Popular Films

Buster's World 6.1
Buster's World (2021)
Min søsters børn i Afrika 5.4
Min søsters børn i Afrika (2013)

Filmography

Genre
Year
Buster's World 6.1
Buster's World Buster: Oregon Mortensen
Family 2021, Denmark
Min søsters børn i Afrika 5.4
Min søsters børn i Afrika Min søsters børn i Afrika / My African Adventure
Adventure, Family, Comedy 2013, Denmark / Great Britain
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more