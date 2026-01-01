Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Масаясу Вакабаяси
Masayasu Wakabayashi
Киноафиша
Персоны
Масаясу Вакабаяси
Масаясу Вакабаяси
Masayasu Wakabayashi
Дата рождения
20 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Тюо, Япония
Рост
169 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Семь дней Химавари и ее щенков
(2012)
Фильмография Масаясу Вакабаяси
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.4
Семь дней Химавари и ее щенков
Himawari to koinu no nanokakan
драма
2012, Япония
Смотреть трейлер
