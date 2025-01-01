Меню
Джиа Коппола
Награды
Награды и номинации Джиа Коппола
Gia Coppola
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джиа Коппола
Венецианский кинофестиваль 2020
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший молодежный фильм
Номинант
