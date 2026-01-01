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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Меган Гриффитс
Megan Griffiths
Киноафиша
Персоны
Меган Гриффитс
Меган Гриффитс
Megan Griffiths
Дата рождения
22 апреля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Атенс, Огайо, США
Биография Меган Гриффитс
Родилась 22 апреля 1975 года. Атенс, Огайо, США.
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Популярные фильмы
8.3
По волчьим законам
(2016)
7.8
В поисках Аляски
(2019)
7.5
Блудный сын
(2019)
Фильмография Меган Гриффитс
4.7
Year of the Fox
Year of the Fox
драма
2023, США
7.4
То лето, когда я похорошела
драма, мелодрама
2022, США
6.9
Милые обманщицы: Первородный грех
драма, триллер, детектив, мелодрама
2022, США
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Блудный сын
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2019, США
6.9
Общество
драма, фантастика, детектив
2019, США
6.7
Воровки
драма, комедия
2019, США
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