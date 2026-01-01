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Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Фильмография
Александр Поженский
Alexander Pozhensky
Киноафиша
Персоны
Александр Поженский
Александр Поженский
Alexander Pozhensky
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Про жену, мечту и еще одну
(2013)
6.9
Город-зад
(2018)
Фильмография Александр Поженский
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2018
2013
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
2
Режиссер
2
Актер
2
Продюсер
1
6.9
Город-зад
Gorod-zad
драма
2018, Россия
Смотреть трейлер
7.8
Про жену, мечту и еще одну
Pro zhenu, mechtu i eshche odnu...
драма
2013, Россия
Смотреть трейлер
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