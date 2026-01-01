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Александр Поженский Alexander Pozhensky
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Александр Поженский

Alexander Pozhensky

Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Про жену, мечту и еще одну 7.8
Про жену, мечту и еще одну (2013)
Город-зад 6.9
Город-зад (2018)

Фильмография Александр Поженский

Жанр
Год
Город-зад 6.9
Город-зад Gorod-zad
драма 2018, Россия
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Про жену, мечту и еще одну 7.8
Про жену, мечту и еще одну Pro zhenu, mechtu i eshche odnu...
драма 2013, Россия
Смотреть трейлер
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