В новом «Гарри Поттере» показали то, чего не было ни в книгах, ни в фильмах: как HBO меняет историю мальчика со шрамом и зачем

Драмы больше нет. И интриги тоже: известна дата выхода аниме, обогнавшего «Атаку титанов» и «Ван-Пис» — «Магическая битва» возвращается с 3 сезоном

Наконец-то стало известно название сериала по «Майору Грому» с Жизневским и Аксеновой: премьера в 2026 году

«Зима была холодной»: в «Острых козырьках» эта фраза – предвестник беды, но не каждый понял, что она значит

67% зрителей не могут ошибаться: эта категория кино поднимает настроение – ИИ уже нашел за вас 5 лент с оценками 7+

Чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня: лучшие комедийные сериалы, которые вышли в этом году

«Восхитительный» стал «омерзительным»: кем был Саурон до событий «Братства кольца» и почему Толкин называл его «чистым злом»?

«Даже не планировали его делать»: ровно два года назад вышло «Слово пацана» – «Киноафиша» выяснила, почему второго сезона уже не будет

Бетон, бригада и немного ностальгии: сможете угадать 5 фильмов СССР по кадрам со строителями? (тест)

«Самый масштабный фильм следующего года и, возможно, даже следующих 10 лет»: кадры из новых «Мстителей» покажут уже в декабре, и мы знаем дату