Персоны
Харриет Уолтер
Награды
Награды и номинации Харриет Уолтер
Harriet Walter
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
