Райан Куглер
Оскар 2023
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Оскар 2021
Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Особый взгляд - Премия Авенир
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая песня
Номинант
Сандэнс 2013
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
