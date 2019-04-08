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Постер сериала Королевы тайн
Постер сериала Королевы тайн
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Королевы тайн

Королевы тайн (2019 - …)

Queens of Mystery 18+
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Acorn TV
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Атмосферный детективный сериал — номинант на премию «Эмми» — погружает зрителей в мир семейных тайн и хитроумных преступлений, балансируя между теплой комедией и социальной драмой. Матильда Стоун и ее три эпатажные тетушки, которые пишут криминальные романы, расследуют несколько любопытных дел: убийство в оздоровительном центре, загадку из мира современного искусства и кражу рукописи Эдгара Аллана По. Несмотря на то, что в личной жизни Матильды не всё гладко, она добивается значительного успеха в деле о пропаже своей матери. Тетушкам явно это не по душе, и они делают всё, чтобы девушка не узнала шокирующую правду…

Королевы тайн - трейлер второго сезона
Королевы тайн  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Флип Уэбстер
Флоренс Холл
Оливия Винолл
Сара Вудворд
Сара Вудворд
Джули Грэм
Джули Грэм
Andrew Leung
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Королевы тайн - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Королевы тайн - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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