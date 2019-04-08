Атмосферный детективный сериал — номинант на премию «Эмми» — погружает зрителей в мир семейных тайн и хитроумных преступлений, балансируя между теплой комедией и социальной драмой. Матильда Стоун и ее три эпатажные тетушки, которые пишут криминальные романы, расследуют несколько любопытных дел: убийство в оздоровительном центре, загадку из мира современного искусства и кражу рукописи Эдгара Аллана По. Несмотря на то, что в личной жизни Матильды не всё гладко, она добивается значительного успеха в деле о пропаже своей матери. Тетушкам явно это не по душе, и они делают всё, чтобы девушка не узнала шокирующую правду…