О персоне
Фильмография
Награды
Александр Мурс
Alexandre Moors
Киноафиша
Персоны
Александр Мурс
Александр Мурс
Alexandre Moors
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.9
Синий каприз
(2013)
5.8
Желтые птицы
(2016)
Фильмография Александр Мурс
Жанр
Все
Военный
Драма
Криминал
Год
Все
2016
2013
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Продюсер
1
Сценарист
1
5.8
Желтые птицы
The Yellow Birds
драма, военный
2016, США
5.9
Синий каприз
Blue Caprice
криминал
2013, США
Смотреть трейлер
