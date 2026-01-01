Оповещения от Киноафиши
Александр Мурс Alexandre Moors
Киноафиша Персоны Александр Мурс

Александр Мурс

Alexandre Moors

Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Синий каприз 5.9
Синий каприз (2013)
Желтые птицы 5.8
Желтые птицы (2016)

Фильмография Александр Мурс

Жанр
Год
Желтые птицы 5.8
Желтые птицы The Yellow Birds
драма, военный 2016, США
Синий каприз 5.9
Синий каприз Blue Caprice
криминал 2013, США
