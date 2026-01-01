Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Alexander Leventschuk
Alexander Leventschuk
Kinoafisha
Persons
Alexander Leventschuk
Alexander Leventschuk
Alexander Leventschuk
Actor type
Horror actor, Comedy actor, Thriller hero
Popular Films
3.6
Zombi kanikuly 3D
(2013)
Filmography
Genre
All
Comedy
Horror
Thriller
Year
All
2013
All
1
Films
1
Actor
1
3.6
Zombi kanikuly 3D
Zombi kanikuly 3D
Horror, Comedy, Thriller
2013, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree