Mayumi Asaka

Date of Birth
6 September 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Virgo
Height
163 cm (5 ft 4 in)
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Shodo Girls 7.3
Shodo Girls Shodô gâruzu!!: Watashitachi no kôshien
Drama 2010, Japan
