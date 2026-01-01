Menu
Mayumi Asaka
Mayumi Asaka
Mayumi Asaka
Mayumi Asaka
Mayumi Asaka
Date of Birth
6 September 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Virgo
Height
163 cm (5 ft 4 in)
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.3
Shodo Girls
(2010)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2010
All
1
Films
1
Actress
1
7.3
Shodo Girls
Shodô gâruzu!!: Watashitachi no kôshien
Drama
2010, Japan
