Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аиша Альфа
Aisha Alfa
Киноафиша
Персоны
Аиша Альфа
Аиша Альфа
Aisha Alfa
Место рождения
Нигерия, Нигерия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.1
Секс и ничего лишнего
(2012)
Фильмография Аиша Альфа
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.1
Секс и ничего лишнего
My Awkward Sexual Adventure
комедия
2012, Канада
Смотреть трейлер
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов
Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667