Зиад Дуэри
Награды
Награды и номинации Зиада Дуэри
Ziad Doueiri
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Зиада Дуэри
Каннский кинофестиваль 1998
Премия Франсуа Шале
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2017
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2005
Мировое кино – драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1998
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Победитель
