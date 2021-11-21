«Тайна спящей дамы» – это детективный сериал по роману Татьяны Корсаковой. Действие развивается вокруг дизайнера и реставратора Аглаи Ветровой. Известный бизнесмен приобретает старый дом и приглашает Аглаю для необычной работы – реставрации огромной механической куклы, найденной на чердаке. Автоматон в человеческий рост когда-то мог двигаться и даже писать чернилами по бумаге. Только вот вокруг куклы ходят страшные легенды: местные жители считают, что всякий раз, когда она «оживает», кто-то должен умереть.