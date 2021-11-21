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Киноафиша Сериалы Тайна спящей дамы
Тайна спящей дамы (2021 - …) Тайна спящей дамы 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Тайна спящей дамы» – это детективный сериал по роману Татьяны Корсаковой. Действие развивается вокруг дизайнера и реставратора Аглаи Ветровой. Известный бизнесмен приобретает старый дом и приглашает Аглаю для необычной работы – реставрации огромной механической куклы, найденной на чердаке. Автоматон в человеческий рост когда-то мог двигаться и даже писать чернилами по бумаге. Только вот вокруг куклы ходят страшные легенды: местные жители считают, что всякий раз, когда она «оживает», кто-то должен умереть.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Полупанова
Игорь Сигов
Игорь Сигов
Евгения Ярушникова
Евгения Ярушникова
Дмитрий Мухин
Андрей Милюхин
Андрей Милюхин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тайна спящей дамы - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
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