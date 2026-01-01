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Фильмография
Юки Кавамура
Yuki Kawamura
Киноафиша
Персоны
Юки Кавамура
Юки Кавамура
Yuki Kawamura
Дата рождения
23 января 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Рост
158 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.3
Вампирша против Франкенштейнш
(2009)
Фильмография Юки Кавамура
5.3
Вампирша против Франкенштейнш
Kyûketsu Shôjo tai Shôjo Furanken
боевик, ужасы, комедия
2009, Япония
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