Акира Ишихама
Akira Ishihama
Акира Ишихама
Акира Ишихама
Akira Ishihama
Дата рождения
29 января 1935
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
26 июля 2022
Место рождения
Префектура Токио, Япония
Рост
172 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Харакири
(1962)
Фильмография Акира Ишихама
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1962
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8.1
Харакири
Seppuku
драма
1962, Япония
