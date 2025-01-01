Меню
Брэдли Руст Грэй
Награды
Награды и номинации Брэдли Руст Грэй
Bradley Rust Gray
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Брэдли Руст Грэй
Сандэнс 2022
Бескомпромиссное художественное видение
Победитель
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2006
Драматичный
Победитель
Сандэнс 2000
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Победитель
Берлинале 2003
Кинопремия Калигари
Победитель
