Персоны
Жозефин Декер
Награды
Награды и номинации Жозефины Декер
Josephine Decker
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Жозефины Декер
Сандэнс 2020
Авторское кино
Победитель
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2018
Лучшее из следующего!
Номинант
Берлинале 2020
Премия "Встречи"
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2018
Форум
Номинант
