Россияне годами гадали над значением «Хару Мамбуру»: разгадка лишит дара речи

Группа «Ногу свело!» долгие годы покоряет сердца отечественных любителей музыки. За время творческого пути музыканты выпустили 15 полноценных альбомов, но одним из их главных хитов остается композиция «Хару Мамбуру», представленная еще в 90-х. При этом, как оказалось, мало кто из поклонников догадывается, какой смысл артисты вложили в свою песню.

Дело в том, что во время записи «Хару Мамбуру» на отечественной сцене было большое количество музыкантов, пытавшихся петь на по-английски. Но из-за плохого знания языка далеко не все артисты могли представить достойные композиции. И в ответ на эту моду Максим Покровский, солист «Ногу свело!», решил поэкспериментировать и создал свой собственный язык.

Как позднее рассказывал певец, текст песни состоит из сочетаний звуков и никак не переводится. Он сам придумал все слова, поэтому все предположения поклонников нельзя считать правдой.