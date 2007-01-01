Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Б. Коэн
Martin B. Cohen
Киноафиша
Персоны
Мартин Б. Коэн
Мартин Б. Коэн
Martin B. Cohen
Дата рождения
1 января 1923
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 января 2007
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
4.1
Терромания
(1970)
Фильмография Мартин Б. Коэн
Жанр
Все
Драма
Криминал
Год
Все
1970
Все
1
Фильмы
1
Продюсер
1
Сценарист
1
Режиссер
1
4.1
Терромания
The Rebel Rousers
криминал, драма
1970, США
