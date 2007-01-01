Оповещения от Киноафиши
Мартин Б. Коэн Martin B. Cohen
Мартин Б. Коэн

Мартин Б. Коэн

Martin B. Cohen

Дата рождения
1 января 1923
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 января 2007
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Терромания 4.1
Терромания (1970)

Фильмография Мартин Б. Коэн

Жанр
Год
Терромания 4.1
Терромания The Rebel Rousers
криминал, драма 1970, США
