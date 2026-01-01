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Фильмография
Эмма Фрайер
Emma Fryer
Киноафиша
Персоны
Эмма Фрайер
Эмма Фрайер
Emma Fryer
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
ФонШоп
(2010)
6.2
Список смертников
(2012)
Фильмография Эмма Фрайер
6.2
Список смертников
Kill List
ужасы, триллер, драма
2012, Великобритания
Смотреть трейлер
7.7
ФонШоп
комедия
2010, Великобритания
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