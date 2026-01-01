Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Джофф
Mark Joffe
Марк Джофф
Марк Джофф
Mark Joffe
Дата рождения
1 января 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
8.2
Место, что домом зовется
(2013)
6.2
Эксперт
(1992)
Фильмография Марк Джофф
8.2
Место, что домом зовется
драма, мелодрама
2013, Австралия
6.2
Эксперт
Spotswood
драма, криминал
1992, Австралия
