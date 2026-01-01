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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Фильмография
Лиен Ван Де Келдер
Lien Van de Kelder
Киноафиша
Персоны
Лиен Ван Де Келдер
Лиен Ван Де Келдер
Lien Van de Kelder
Дата рождения
30 октября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Кортрейк, Бельгия
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.5
Кровавый Санта
(2010)
Фильмография Лиен Ван Де Келдер
5.5
Кровавый Санта
Sint
ужасы, комедия
2010, Нидерланды
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