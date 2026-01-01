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Фильмография
Моника Ульман
Mónika Ullmann
Киноафиша
Персоны
Моника Ульман
Моника Ульман
Mónika Ullmann
Дата рождения
2 августа 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
4.6
S.O.S. szerelem!
(2007)
Фильмография Моника Ульман
4.6
S.O.S. szerelem!
S.O.S. szerelem!
мелодрама, криминал
2007, Венгрия
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