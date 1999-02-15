Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Абдулхайр Касымов
Abdulkhair Kasymov
Киноафиша
Персоны
Абдулхайр Касымов
Абдулхайр Касымов
Abdulkhair Kasymov
Дата рождения
2 августа 1907
Возраст
91 год
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
15 февраля 1999
Актерское амплуа
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.5
Знамя кузнеца
(1961)
Фильмография Абдулхайр Касымов
Жанр
Все
Фэнтези
Год
Все
1961
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.5
Знамя кузнеца
Znamja kuzneca
фэнтези
1961, СССР
