Ааша Дэвис
Aasha Davis
Ааша Дэвис
Ааша Дэвис
Aasha Davis
Дата рождения
17 августа 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
США, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Королевы Рождества
(2024)
7.2
Отверженная
(2011)
Фильмография Ааша Дэвис
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2024
2011
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
8.2
Королевы Рождества
Queens of Christmas
комедия
2024, США
7.2
Отверженная
Pariah
драма
2011, США
