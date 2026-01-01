Ааша Дэвис

Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер

Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется

19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры)

«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал

Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров

Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке

«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно

Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)

«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры

«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден