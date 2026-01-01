Menu
Aasha Davis
Aasha Davis
Aasha Davis
Aasha Davis
Aasha Davis
Date of Birth
17 August 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress
Popular Films
8.2
Queens of Christmas
(2024)
7.2
Pariah
(2011)
Filmography
8.2
Queens of Christmas
Queens of Christmas
Comedy
2024, USA
7.2
Pariah
Pariah
Drama
2011, USA
