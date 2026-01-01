Aasha Davis

Menu
Date of Birth
17 August 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress

Popular Films

Queens of Christmas 8.2
Queens of Christmas (2024)
Pariah 7.2
Pariah (2011)

Filmography

Genre
Year
Queens of Christmas 8.2
Comedy 2024, USA
Pariah 7.2
Drama 2011, USA
