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Нина Иванисин Nina Ivanisin
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Нина Иванисин

Nina Ivanisin

Дата рождения
1 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Только между нами 6.6
Только между нами (2010)

Фильмография Нина Иванисин

Только между нами 6.6
Только между нами Neka ostane medju nama
комедия, драма 2010, Словения / Хорватия / Сербия
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