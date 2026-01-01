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Фильмография
Нина Иванисин
Nina Ivanisin
Киноафиша
Персоны
Нина Иванисин
Нина Иванисин
Nina Ivanisin
Дата рождения
1 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Только между нами
(2010)
Фильмография Нина Иванисин
6.6
Только между нами
Neka ostane medju nama
комедия, драма
2010, Словения / Хорватия / Сербия
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