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Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
ассе Колсруд
Lasse Kolsrud
Киноафиша
Персоны
ассе Колсруд
ассе Колсруд
Lasse Kolsrud
Дата рождения
27 марта 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Мосс, Норвегия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Орел: Криминальная одиссея
(2004)
7.2
Квислинг: Последние дни
(2024)
5.4
Пан
(1995)
Фильмография ассе Колсруд
7.2
Квислинг: Последние дни
Quislings siste dager
биография, драма, исторический
2024, Норвегия
7.3
Орел: Криминальная одиссея
драма, криминал, детектив
2004, Дания
5.4
Пан
Pan / Two Green Feathers
драма
1995, Германия / Дания / Норвегия
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