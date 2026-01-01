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ассе Колсруд Lasse Kolsrud
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ассе Колсруд

Lasse Kolsrud

Дата рождения
27 марта 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Мосс, Норвегия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Орел: Криминальная одиссея 7.3
Орел: Криминальная одиссея (2004)
Квислинг: Последние дни 7.2
Квислинг: Последние дни (2024)
Пан 5.4
Пан (1995)

Фильмография ассе Колсруд

Квислинг: Последние дни 7.2
Квислинг: Последние дни Quislings siste dager
биография, драма, исторический 2024, Норвегия
Орел: Криминальная одиссея 7.3
Орел: Криминальная одиссея
драма, криминал, детектив 2004, Дания
Пан 5.4
Пан Pan / Two Green Feathers
драма 1995, Германия / Дания / Норвегия
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