Bernhard Ramstad
Bernhard Ramstad

Bernhard Ramstad

Bernhard Ramstad

Дата рождения
29 декабря 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Странники 6.8
Странники (1989)
Под каменным небом 6.3
Под каменным небом (1974)
Пан 5.4
Пан (1995)

Фильмография Bernhard Ramstad

Жанр
Год
Пан 5.4
Пан Pan / Two Green Feathers
драма 1995, Германия / Дания / Норвегия
Странники 6.8
Странники Landstrykere
драма 1989, Норвегия
Под каменным небом 6.3
Под каменным небом Under en steinhimmel
драма, военный 1974, СССР / Норвегия
