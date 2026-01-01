Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Bernhard Ramstad
Bernhard Ramstad
Киноафиша
Персоны
Bernhard Ramstad
Bernhard Ramstad
Bernhard Ramstad
Дата рождения
29 декабря 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Странники
(1989)
6.3
Под каменным небом
(1974)
5.4
Пан
(1995)
Фильмография Bernhard Ramstad
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
1995
1989
1974
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.4
Пан
Pan / Two Green Feathers
драма
1995, Германия / Дания / Норвегия
6.8
Странники
Landstrykere
драма
1989, Норвегия
6.3
Под каменным небом
Under en steinhimmel
драма, военный
1974, СССР / Норвегия
Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
«Полное разочарование»: на финал 5-го сезона «Первого отдела» для Брагина приберегли сложное дело — но фанаты уже и этому не рады
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667