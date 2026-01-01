Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Николай Аллен
Mykola Allen
Киноафиша
Персоны
Николай Аллен
Николай Аллен
Mykola Allen
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.0
Полет невесты
(2008)
6.1
Крестовый поход в джинсах
(2006)
Фильмография Николай Аллен
7
Полет невесты
Bride Flight
драма
2008, Нидерланды / Люксембург
6.1
Крестовый поход в джинсах
Kruistocht in spijkerbroek
приключения, семейный, фэнтези
2006, Нидерланды / Бельгия / Германия / Люксембург
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